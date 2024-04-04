ФАС возмутилась блокировке систем бесконтактной оплаты на iOS. Ведомство потребовало у Apple объяснений

ФАС установила, что российские пользователи девайсов на iOS фактически больше не могут использовать их функционал для совершения бесконтактной оплатыКак сообщает пресс-служба ФАС, корпорация удалила из App Store мобильные приложения большинства российских банков и при этом не позволяет устанавливать на свои устройства приложения в обход официального магазина, а система Apple Pay не позволяет привязывать российские банковские карты.