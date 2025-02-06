Жительницу Петербурга задержали с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело Во вторник, 4 февраля, в 21:40 у дома 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красногвардейскому району задержали 37-летнюю безработную местную жительницу.