Жительницу Петербурга задержали с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело Во вторник, 4 февраля, в 21:40 у дома 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красногвардейскому району задержали 37-летнюю безработную местную жительницу.
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