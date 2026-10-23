Фото: Калининградский янтарный комбинат Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ Финанс» Госкорпорации Ростех) в этом году откроет три новых магазина — в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.