В Екатеринбурге полицией раскрыто разбойное нападение на продавца церковной лавки

Сотрудниками отдела полиции № 5 Ленинского района Екатеринбурга при содействии работников частного охранного предприятия задержан 33-летний мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в разбойном нападении на продавца церковной лавки.
Сотрудниками отдела полиции № 5 Ленинского района Екатеринбурга при содействии работников частного охранного предприятия задержан 33-летний мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в разбойном нападении на продавца церковной лавки.
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