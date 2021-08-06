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В Екатеринбурге полицией раскрыто разбойное нападение на продавца церковной лавки

Сотрудниками отдела полиции № 5 Ленинского района Екатеринбурга при содействии работников частного охранного предприятия задержан 33-летний мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в разбойном нападении на продавца церковной лавки.

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