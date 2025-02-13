Власти Барнаула заказали исследование, чтобы создать новую стратегию развития города

На выполнение научно-исследовательской работы мэрия готова потратить 10,2 млн рублей Мэрия Барнаула ищет компанию, которая проведет научно-исследовательскую работу на тему "Разработка стратегии социально-экономического развития Барнаула до 2036 года".
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