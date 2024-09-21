В Крыму заявили, что точка в статусе Крыма поставлена в 2014 году

Точка в вопросе статуса Крыма была поставлена в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова единогласно проголосовали за его воссоединение с Россией, а все прочие заявления — инсинуации и бред.
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