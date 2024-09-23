Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Пока не начнут при задержании пристреливать хотя бы каждого третьего, это будет продолжаться. Хохлобандеровцев может ...Задержание планир...
  • ГАЛИНА КНЯЗЕВА (Самсонова)
    Быстро вылечили!!!😂Раскрыт обновленн...
  • Eduard
    Мало!Забившего сожител...

Раскрыт срок появления Wi-Fi в российских самолетах

Раскрыт срок появления Wi-Fi в российских самолетах

Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027-2028 годах. Срок запуска беспроводного интернета в салонах отечественных лайнеров раскрыл гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, ссылаясь на данные Минцифры, его слова приводит ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх