Раскрыт срок появления Wi-Fi в российских самолетах

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Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027-2028 годах. Срок запуска беспроводного интернета в салонах отечественных лайнеров раскрыл гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, ссылаясь на данные Минцифры, его слова приводит ТАСС.