В Смоленске полицейские и общественники почтили память жертв фашизма

Памятный знак в Вязовеньках установлен на том месте, где в 1942-1943 годах, во время оккупации Смоленска, фашистскими захватчиками были зверски убиты около 10 тысяч человек: мирные жители города и окрестностей, узники еврейских гетто, партизаны и коммунисты, члены их семей, военнопленные.