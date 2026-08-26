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Регионы России

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В Steam вышло долгожданное неофициальное дополнение Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss

В Steam вышло долгожданное неофициальное дополнение Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss

Главным достоинством дополнения стали три уникальные фракции: пиратский Причал с упором на морские баталии, технологичная стимпанк-Фабрика с двумя ветками развития и суровый Кронверк с острова Вори, использующий силу рун.

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