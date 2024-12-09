370 домашних животных вылетели из аэропорта Иркутска с начала года

С начала года специалисты Россельхознадзора проверили перевозку 370 животных-компаньонов и одного попугая на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Аэропорт Иркутск» при выезде с владельцами за пределы России.
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