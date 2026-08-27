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Север Пресс

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Пять семей из Муравленко получили ключи от новых квартир в микрорайоне Радужный

Пять семей из Муравленко получили ключи от новых квартир в микрорайоне Радужный

В Муравленко пять семей получили ключи от новых квартир в современном микрорайоне Радужный. Среди новоселов — многодетная семья погибшего участника специальной военной операции, сообщила глава муниципалитета Елена Молдован.

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