Пять семей из Муравленко получили ключи от новых квартир в микрорайоне Радужный

В Муравленко пять семей получили ключи от новых квартир в современном микрорайоне Радужный. Среди новоселов — многодетная семья погибшего участника специальной военной операции, сообщила глава муниципалитета Елена Молдован.
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