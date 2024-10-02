Россия готова к жертвам на нефтяном рынке На 2 октября запланировано онлайн-заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором представители крупнейших поставщиков нефти оценят ситуацию на рынке.
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Россия готова к жертвам на нефтяном рынке На 2 октября запланировано онлайн-заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором представители крупнейших поставщиков нефти оценят ситуацию на рынке.
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