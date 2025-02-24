Военные связисты ЦВО провели комплексную радиотренировку в Алтайском крае

В рамках практических занятий по специальной подготовке военнослужащие отработали развертывание полевых подвижных пунктов управления с настройкой коммутационного оборудования и специальной аппаратуры в целях обеспечения устойчивого радиоканала связи.
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