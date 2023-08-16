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Рублева оштрафовали на очко в матче с Руусувуори

Рублева оштрафовали на очко в матче с Руусувуори

Андрея Рублева оштрафовали на очко в матче с Эмилем Руусувуори во втором круге в Цинциннати. В первом сете он сначала получил предупреждение за сломанную ракетку.

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