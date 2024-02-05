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Свежие комментарии

Петербург и Москва стали лидерами по падению спроса на льготную ипотеку

В целом по России число обращений за кредитами выросло на 7% год к году. С начала года Москва, Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%.

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