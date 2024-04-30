Основателя Binance Чжао Чанпэна приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Федеральный суд американского города Сиэтл приговорил основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, которые связаны с денежными переводами без соответствующих лицензий.
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