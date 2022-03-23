Кучеров устроил стычку с Ахо после завершения матча с «Каролиной». На 60-й минуте он получил штраф за атаку финна

Кучеров устроил стычку с Ахо после завершения матча с «Каролиной». На 60-й минуте он получил штраф за атаку финна

Никита Кучеров устроил стычку с Ахо после завершения матча с «Каролиной». «Тампа» уступила «Харрикейнс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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