Не прошло и двух лет: Ubisoft наконец добавила достижения для Assassin’s Creed Valhalla в Stea...

Не прошло и двух лет: Ubisoft наконец добавила достижения для Assassin’s Creed Valhalla в SteamНа релизе в конце 2022 года пользователи Steam занизили оценку скандинавскому боевику с открытым миром Assassin’s Creed Valhalla из-за, в том числе, отсутствия поддержки достижений.
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