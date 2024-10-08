Не прошло и двух лет: Ubisoft наконец добавила достижения для Assassin’s Creed Valhalla в Stea...

Не прошло и двух лет: Ubisoft наконец добавила достижения для Assassin’s Creed Valhalla в SteamНа релизе в конце 2022 года пользователи Steam занизили оценку скандинавскому боевику с открытым миром Assassin’s Creed Valhalla из-за, в том числе, отсутствия поддержки достижений.