Офтальмолог Савинкова развеяла миф о вреде синего света для глаз

Офтальмолог Анастасия Савинкова из Краснодарского края заявила об отсутствии доказательств вреда синего света от экранов для глаз.
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