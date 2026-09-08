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Царьград

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Офтальмолог Савинкова развеяла миф о вреде синего света для глаз

Офтальмолог Савинкова развеяла миф о вреде синего света для глаз

Офтальмолог Анастасия Савинкова из Краснодарского края заявила об отсутствии доказательств вреда синего света от экранов для глаз.

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