В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона.
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