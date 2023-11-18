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Дрон ВСУ были сбит над Брянской областью

Дрон ВСУ были сбит над Брянской областью

Ночью была пресечена очередная попытка боевиков киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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