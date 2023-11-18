Дрон ВСУ были сбит над Брянской областью

Ночью была пресечена очередная попытка боевиков киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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