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Микэл Бриджес подразнил скамейку «Мэвз» после 3-очкового и получил технический

Микэл Бриджес подразнил скамейку «Мэвз» после 3-очкового и получил технический

Форвард «Санз» Микэл Бриджес заработал технический фол во время матча с «Мэверикс» (95:99). Бриджес был наказан за то, что подразнил скамейку соперника после точного 3-очкового.

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