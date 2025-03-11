Генсек ОБСЕ посетил место атаки ВСУ в Подмосковье

Делегация организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу посетил последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном городе Видном.
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