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Генсек ОБСЕ посетил место атаки ВСУ в Подмосковье

Генсек ОБСЕ посетил место атаки ВСУ в Подмосковье

Делегация организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу посетил последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном городе Видном.

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