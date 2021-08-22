Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем флага

Космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили россиян с Днем флага, сообщает телеканал «Известия».«Триколор олицетворяет собой могущество России и величие ее народа, символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство отечества.
Космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили россиян с Днем флага, сообщает телеканал «Известия».«Триколор олицетворяет собой могущество России и величие ее народа, символизирует преемственность поколений, демонстрирует единство отечества.
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