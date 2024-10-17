Хроника специальной военной операции

Хроника специальной военной операцииза 17 октября 2024 годаВ течение суток российские войска нанесли удары ракетками и дронами-камикадзе по объектам Киеве и целям в других тыловых районах на подконтрольной киевскому режиму территории.
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