Возникли разговоры о смене начальника Генштаба, подкрепляемые некоторыми нестыковками в докладе Герасимова.

ЛК

Любовь Кузьмина

Да, Вы правы на все сто! Давно пишу об этой проблеме, так как даже несведущему человеку видно все, а в МО России все хорошо и как сказал Путин:" У нас есть план и мы идем по этому плану". Только "кротов" в МО никто не отменял и враг давно знает о планах МО. А также Путин противоречит сам себе, так как перед началом СВО он грозно предупредил всех врагов о невмешательстве в этот конфликт и что? Да наплевали враги на его слова и растерли, так как давно просчитали Путина и о его нерешимости действовать сообразно обстановки. Вот и получается то, что Путин сам подводит Россию к лобовому столкновению с НАТО. А ведь специалисты давно говорят и пишут то, что США этот конфликт выгоден. А пока он выгоден США, не о какой победе России над НАТО, говорить не приходится.Вот я не специалист в этом деле, но даже мне видно то, что нам придеться пройти как говорят по "лезвию ножа" в отношениях с США. А пока мы на этой СВО больше заботимся о Китае или еще о ком то, но только не о России.