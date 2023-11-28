Сенатор Инна Святенко: Место в дошкольном учреждении для детей участников СВО должно быть приоритетным

Круглосуточное пребывание детей в детсаду входит в число мер поддержки семей участников СВО Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко в беседе с корреспондентом АГН «Москва» заявила, что места в детских дошкольных учреждениях столицы детям военнослужащих, участвующих в СВО, должны предоставляться в приоритетном порядке.