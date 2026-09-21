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Федоров объяснил, почему Зеленский отказался от выборов

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи проведения выборов в стране из-за страха конкуренции со стороны экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

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