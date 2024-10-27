Сийярто вслед за Орбаном поздравил "Грузинскую мечту" с победой

Народ Грузии на прошедших в субботу, 26 октября, парламентских выборах выразил свою волю, невзирая на совершаемые извне попытки вмешаться, в итоге правящая партия патриотов "Грузинская мечта" одержала победу с большим преимуществом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.