Возможно ли завести собаку, если уже есть кошка, и как подружить питомцев Алёна ЮрьеваЛюбители домашних питомцев часто сталкиваются с вопросом: можно ли завести собаку, если у вас уже есть кошка? Многие боятся потенциальных конфликтов между этими животными.