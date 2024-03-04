Возможно ли завести собаку, если уже есть кошка, и как подружить питомцев Алёна ЮрьеваЛюбители домашних питомцев часто сталкиваются с вопросом: можно ли завести собаку, если у вас уже есть кошка? Многие боятся потенциальных конфликтов между этими животными.
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