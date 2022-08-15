Южный Федеральный

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Представитель Британии в ООН отрицает наличие у Лондона плана по уничтожению Крымского моста

Представитель Британии в ООН отрицает наличие у Лондона плана по уничтожению Крымского моста

Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил журналистам, что ничего не слышал о том, что якобы между Киевом и Лондоном имели место переговоры, на которых бы обсуждался возможный удар по Крымскому мосту.

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