Регионы России
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Регионы России

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Еврокомиссия выступила против санкций МОК из-за возвращения России

Еврокомиссия выступила против санкций МОК из-за возвращения России

Она подчеркнула, что Еврокомиссия не финансирует МОК и не имеет доступа к источникам финансирования этой организации, что делает невозможным санкции против МОК, связанные с допуском российских атлетов к международным соревнованиям.

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