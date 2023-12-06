В ноябре в разных частях города открыли пять новых маршрутов и ввели более 20 новых остановок

Как сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Максим Ликсутов, в ноябре в разных частях столицы было открыто пять новых маршрутов и введено более 20 новых остановок, где теперь тоже останавливается транспорт.
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