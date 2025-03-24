Журналист Круглов: «Что происходило после вечеринок в Хантах – это нонсенс. Я хотел поговорить со Свенсеном, а мне шепчут: «Ты его не мучай, он так тусил, сейчас с большущего похмелья»

Круглов ранее работал на международных соревнованиях, в том числе на Кубке мира. – Кто из спортсменов удивил тебя больше всего вне стадиона? Меня вот впечатлило, как Йоханнес Бо на вечеринке в Контиолахти-2015 бегал по улице босиком в костюме Супермена.