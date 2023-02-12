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Оппоненты Байдена набросились на политика из-за его сомнений в своем президентстве

Оппоненты Байдена набросились на политика из-за его сомнений в своем президентстве

Global Look Press | Jacqueline Martin - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский президент Джо Байден в очередной раз сделал нелепое заявление, которое стало поводом для обсуждений у его политических оппонентов, передает телеканал Fox News.

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