Оппоненты Байдена набросились на политика из-за его сомнений в своем президентстве

Global Look Press | Jacqueline Martin - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский президент Джо Байден в очередной раз сделал нелепое заявление, которое стало поводом для обсуждений у его политических оппонентов, передает телеканал Fox News.
Global Look Press | Jacqueline Martin - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский президент Джо Байден в очередной раз сделал нелепое заявление, которое стало поводом для обсуждений у его политических оппонентов, передает телеканал Fox News.
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