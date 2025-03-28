Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Открытое занятие по образовательной области ´Ребенок и природа´ во второй младшей группе №5 на тему: ´Дикие животные и их дет...

Открытое занятие по образовательной области ´Ребенок и природа´ во второй младшей группе №5 на тему: ´Дикие животные и их дет...

Открытое занятие по образовательной области ´Ребенок и природа´ во второй младшей группе №5 на тему: ´Дикие животные и их детеныши´Воспитанники второй младшей группы №5 вместе с воспитателем дошкольного образования Метельской Яной Геннадьевной закрепили и уточнили знания о жизни диких животных, их внешнем виде и образе жизни .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх