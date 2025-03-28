Открытое занятие по образовательной области ´Ребенок и природа´ во второй младшей группе №5 на тему: ´Дикие животные и их дет...

Открытое занятие по образовательной области ´Ребенок и природа´ во второй младшей группе №5 на тему: ´Дикие животные и их детеныши´Воспитанники второй младшей группы №5 вместе с воспитателем дошкольного образования Метельской Яной Геннадьевной закрепили и уточнили знания о жизни диких животных, их внешнем виде и образе жизни .