Украина в очередной раз показала, как потерять честь за бабки: «Австрия согласилась снять блокировку 12-го пакета санкций Евросоюза против России после того, как Украина исключила ее банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны», сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Рикарда Джозвяка и Reuters.
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