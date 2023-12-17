Михаил Чаплыга: Украина в очередной раз показала, как потерять честь за бабки

Украина в очередной раз показала, как потерять честь за бабки: «Австрия согласилась снять блокировку 12-го пакета санкций Евросоюза против России после того, как Украина исключила ее банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны», сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Рикарда Джозвяка и Reuters.