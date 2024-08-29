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Алаудинов сообщил о подбитых танке и броневиках ВСУ на курском направлении

Алаудинов сообщил о подбитых танке и броневиках ВСУ на курском направлении

Артиллеристы российской армии 29 августа подбили вражеский танк на курском направлении. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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