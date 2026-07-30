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Психотерапевт совратила подростка из центра содержания малолетних преступников

Психотерапевт совратила подростка из центра содержания малолетних преступников

www.globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de В США психотерапевта Софию Дроттс обвинили в совращении 17-летнего подростка, с которым она работала в центре содержания несовершеннолетних правонарушителей в Калифорнии, сообщили 28 июля в Daily Star.

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