Атаку дронов отразили в Ростове-на-Дону и трех районах Ростовской области

Беспилотную атаку отразили российские средства ПВО в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 6 апреля в своем Telegram-канале.