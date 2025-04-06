Атаку дронов отразили в Ростове-на-Дону и трех районах Ростовской области

Беспилотную атаку отразили российские средства ПВО в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 6 апреля в своем Telegram-канале.
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