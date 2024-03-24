«Это я»: силовики, отрезавшие ухо одному из террористов, хором заявили, что это каждый из них

Следственный комитет не может определить кто именно это был.В соцсети попало видео с задержания одного из террористов, на котором видно, как одному из убийц в «Крокусе» отрезают ухо и кладут ему его кусок в рот.
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