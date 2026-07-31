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Никитин: «У ЦСКА нет каких-то лозунгов, потому что все прекрасно понимают, для чего мы все здесь собрались»

Никитин: «У ЦСКА нет каких-то лозунгов, потому что все прекрасно понимают, для чего мы все здесь собрались»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от нового сезона в КХЛ.Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от нового сезона в КХЛ.

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