В США в этом году испытают мозговые импланты (ВИДЕО)

Русская веснаПолитикаВ США в этом году испытают мозговые импланты (ВИДЕО) Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) разрешило компании Synchron испытать мозговые импланты на людях.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КалининТехнологии конечно могут творить чудеса, но в современном мире главнеАлександр КалининГлавное бабки. Люди парализованные как правило малообеспеченные и не могут себе позволить дорогостоящие процедуры. Зато как подопытных кроликов можно использовать запросто. Поинтересуйтесь технологией бионического глаза, его финансированием, развитием и ценой. Заинтересует когда, родственники ослепнут.Александр КалининЕщё напрягает упомянутое управление по продовольствию. Как это связано?....Комментировать
Свежие комментарии