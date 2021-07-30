Русская весна

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В США в этом году испытают мозговые импланты (ВИДЕО)

В США в этом году испытают мозговые импланты (ВИДЕО)

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) разрешило компании Synchron испытать мозговые импланты на людях.

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Александр Калинин
Технологии конечно могут творить чудеса, но в современном мире главне
Александр Калинин
Главное бабки. Люди парализованные как правило малообеспеченные и не могут себе позволить дорогостоящие процедуры. Зато как подопытных кроликов можно использовать запросто. Поинтересуйтесь технологией бионического глаза, его финансированием, развитием и ценой. Заинтересует когда, родственники ослепнут.
Александр Калинин
Ещё напрягает упомянутое управление по продовольствию. Как это связано?....

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