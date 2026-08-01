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1 августа 1941 года генерал-майор Василевский был назначен заместителем начальника Генштаба

1 августа 1941 года генерал-майор Василевский был назначен заместителем начальника Генштаба

1 августа 1941 года, в разгар тяжелейших оборонительных боёв, когда фронт стремительно приближался к Москве, генерал-майор Алексанл Михайлович Василевский был назначен на пост заместителя начальника Генерального штаба — начальника Оперативного управления.

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