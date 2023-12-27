Представлен новый Toyota Prius — он предназначен для гонок на выносливость

Toyota превратила новый Prius в гоночный автомобиль. После анонс в июне спортивной версии GRMN компания представила новый полноценный гоночный автомобиль, который принял участие в 10-часовой гонке на выносливость в Таиланде.
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