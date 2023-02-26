FiNE-NEWS

1 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Отправить их туда же...без разговоров...ФСБ задержала в К...
  • tsan tsan
    У богатых свои причуды, особенно, если они с головой не дружат.Армия США потрати...
  • Россиянин
    Если Запад в лице США отвергнет и индийский вариант, то остаются один на один с тремя крупнейшими странами мира. Если...Новый план спасен...

Врачи рассказали о новой опасности для Романа Костомарова

Врачи рассказали о новой опасности для Романа Костомарова

Спорт Медики считают, что организм спортсмена отказывается поддерживать жизнь. Роман Костомаров, последние новости на сегодня 26 февраля 2023: иммунолог отказалась прогнозировать состояние Костомарова Российский иммунолог Ирина Ярцева на запрос СМИ оценить состояние госпитализированного и находящегося в тяжелом состоянии фигуриста Романа Костомарова, заявила, что несмотря на то, что врачи Коммунарки делают для звезды все возможно, никто из них, как и она сама никаких прогнозов давать не могут.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх