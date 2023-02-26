Врачи рассказали о новой опасности для Романа Костомарова

Спорт Медики считают, что организм спортсмена отказывается поддерживать жизнь. Роман Костомаров, последние новости на сегодня 26 февраля 2023: иммунолог отказалась прогнозировать состояние Костомарова Российский иммунолог Ирина Ярцева на запрос СМИ оценить состояние госпитализированного и находящегося в тяжелом состоянии фигуриста Романа Костомарова, заявила, что несмотря на то, что врачи Коммунарки делают для звезды все возможно, никто из них, как и она сама никаких прогнозов давать не могут.