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ВС РФ перехватили два дрона «Фурия» ВСУ на Купянском участке

ВС РФ перехватили два дрона «Фурия» ВСУ на Купянском участке

Руководитель группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Сергей Зыбинский поделился сведениями об успехах, которых подразделениям удалось достичь в рамках ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения.

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