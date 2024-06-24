НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Аналог СВИФТ давно есть,что вы там "велосипед изобретаете"Сбербанк подтверд...
  • Eduard
    Им бы опасаться не наших платежей,а страны воруюзие чужие деньги и замораживающие чужие счета незаконно!Сбербанк подтверд...
  • Air
    Арестовать и национализировать в России все англожидовские банки сша,англии, германии и все банки имеющие связи  с ЕС...Дочка «Газпрома» ...

Южуралзолото установила цену для SPO в 81 копейку за акцию

Южуралзолото установила цену для SPO в 81 копейку за акцию

Российский золотодобытчик — группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) — в понедельник, 24 июня, установила цену размещения акций для вторичного размещения на уровне 81 копейку за акцию, говорится в сообщении компании, полученном Frank Media от агентства ЕМ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх