Южуралзолото установила цену для SPO в 81 копейку за акцию

Российский золотодобытчик — группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) — в понедельник, 24 июня, установила цену размещения акций для вторичного размещения на уровне 81 копейку за акцию, говорится в сообщении компании, полученном Frank Media от агентства ЕМ.