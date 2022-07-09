Неделя в Удмуртии: новые кандидаты на пост главы, гибель пчел и рост тарифов

Гибель пчел В Алнашском районе зафиксировали 40 сообщений о массовой гибели пчел на пасеках. Ранее об этом заместитель председателя правительства Удмуртии и министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова сообщала о 14 случаях.