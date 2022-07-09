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Неделя в Удмуртии: новые кандидаты на пост главы, гибель пчел и рост тарифов

Неделя в Удмуртии: новые кандидаты на пост главы, гибель пчел и рост тарифов

Гибель пчел В Алнашском районе зафиксировали 40 сообщений о массовой гибели пчел на пасеках. Ранее об этом заместитель председателя правительства Удмуртии и министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова сообщала о 14 случаях.

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