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Любовь во время беременности и разводы: как Анна Ардова повторила судьбу своей матери

Любовь во время беременности и разводы: как Анна Ардова повторила судьбу своей матери

Судьба актрисы Анны Ардовой во многом повторила жизненный путь её матери, Миры Ардовой. Обе женщины принимали самые сложные решения, когда готовились к материнству, и уходили от мужей вопреки обстоятельствам.

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